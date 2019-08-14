Танцы, песни и много лакомства: праздник "Медовый Спас на Алтае" прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественное открытие праздника "Медовый Спас на Алтае", посвященного Дню алтайского пчеловода, состоялось 14 августа в краевой столице. Мероприятие стало кульминацией летней ярмарки меда, которая с 5 августа проходит на площади Сахарова.
На церемонии открытия присутствовали представители правительства края, администрации Барнаула, депутаты Госдумы, Митрополит Барнаульский и Алтайский. Гости праздника смогли принять участие в лотерее "Медовый запас", где был разыгран пятикилограммовый бочонок с медом, а также продегустировать мед урожая 2019 года в рамках конкурса "Народное признание".
Медовая ярмарка будет работать до 8 сентября.
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