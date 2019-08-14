54 управляющие компании в городах Алтайского края проведут день открытых дверей "Открытый диалог", сообщает региональное правительство.

15 августа с 16:00 до 19:00 все желающие смогут получить консультации в офисах УК. Например, рассказать, с какими трудностями столкнулись после изменения тарифов, уточнить информацию по ним, узнать, какие ремонтные работы будут вестись в доме в этом году.

В мероприятии принимают участие 32 барнаульские управляющие организации. Остальные представляют другие города Алтайского края. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

"Открытый диалог" проводится в регионе с 2017 года. За это время в нем поучаствовали свыше двух тысяч жильцов и приблизительно половина управляющих компаний.