16-летний житель Томска пострадал в аварии в Чойском районе на 104 км автодороги "Горно-Алтайск – Чоя – Бийск", сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

13 августа в 13:10 водитель Kia Sportage не справился с управлением автомобиля, перевернувшись в кювет.

По предварительной информации полицейских, это произошло из-за того, что 36-летний томич превысил безопасную скорость движения.

Подросток не был пристегнут ремнем безопасности. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в районную больницу.

По факту аварии правоохранители проводят административное расследование. В частности, они уже выяснили, что автолюбитель был трезв.