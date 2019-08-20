В торгово-развлекательном центре "Галактика" открылся первый в Барнауле магазин обуви и сумок Rendez-Vous. Теперь вы можете не только заказывать доставку из интернет-магазина rendez-vous.ru, но и приходить за покупками в удобное для вас время. Консультанты подберут нужный размер и модель, расскажут о скидках и новинках, характеристиках обуви и особенностях материалов.

В "Рандеву" всегда большой выбор обуви, сумок и аксессуаров для женщин, мужчин и детей, а с недавнего времени в продаже появилась и одежда. В ассортименте – больше 100 брендов из стран Европы, США и Великобритании, в числе которых Calvin Klein, Casadei, Furla, Giovanni Fabiani, Katy Perry, Kenzo, Lacoste, Lloyd, Loake, Marc Jacobs, Michael Kors, MM6 Maison Margiela, See by Chloe и другие.

Хотите заехать в магазин вечером, но боитесь, что нужного размера уже не будет? Забронируйте понравившуюся модель в "Галактике" и приезжайте на примерку в конце рабочего дня, что очень удобно в период распродаж, когда самые выгодные предложения заканчиваются быстрее обычного. Посмотреть ассортимент магазина можно на сайте: выберите в фильтре "Наличие в магазинах" Барнаул, ТРЦ "Галактика" и нажмите "Применить". Каждую из найденных моделей вы можете забронировать, находясь в офисе или дома.

Не оказалось нужного размера или цвета? Закажите любые модели на сайте rendez-vous.ru – и магазин доставит их в ТРЦ "Галактика", чтобы вы смогли примерить и выбрать подходящие. Это быстро и бесплатно, вне зависимости от того, купите ли вы заказанный товар или нет.

В магазинах Rendez-Vous действует клиентская программа Privilege, по которой вы можете совершать покупки со скидками от 10% до 25%, пользоваться услугой бесплатного ремонта в течение трех лет со дня покупки, а также первыми узнавать о распродажах, спецпредложениях и новых коллекциях.

До конца августа 2019 года в Rendez-Vous действуют сезонные скидки до 70% на летнюю обувь – самое время оценить ассортимент и сервис магазина, если вы еще с ним не знакомы.

Бронируйте, заказывайте онлайн и приезжайте в Rendez-Vous ежедневно с 10:00 до 22:00. Магазин расположен по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 117.