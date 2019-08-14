Первый пешеходный фонтан в Барнауле: более 22 млн рублей направят на благоустройство

Доделывают первый пешеходный фонтан в Барнауле / Фото: barnaul.org

Первый пешеходный фонтан в Барнауле, который строят в сквере на улице Панфиловцев, запустят уже осенью 2019 года, сейчас идут работы по благоустройству территории, сообщается на официальном сайте города.

В этом году на благоустройство общественных территорий в Барнауле из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей – стоимость работ по скверу на улице Панфиловцев.

"Сквер – основная площадка отдыха и времяпровождения для жителей целого микрорайона. Он находился в плохом состоянии: многие годы не работал фонтан, покрытие дорожек изношено, зеленые насаждения требовали обновления", – рассказал глава городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

В сквере будет уложена плитка, заменят бордюр, высадят более 20 деревьев, установят игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. Изюминкой станет пешеходный фонтан, без фонтанной чаши, благодаря чему создастся впечатление, что водные струи бьют из-под земли. Кроме того, по нему можно будет ходить.

Водную картину нового фонтана сформируют 26 струй. "Со статодинамической подсветкой он быстро станет центром притяжения барнаульцев и гостей столицы, местом отдыха и развлечения детей", – уверены в администрации города.

Струи фонтана смогут подниматься на шесть метров. Площадку сделают из противоскользящего гранита, а отвод воды будет осуществляться с поверхности через "шахматы" из оцинкованного профнастила, имеющего дренирующие свойства. Благодаря такому решению вода будет уходить обратно, фильтроваться и уже в чистом виде вновь выходить на поверхность.

Реконструкцию фонтана планируется завершить в конце текущего месяца, после чего начнут укладку плиточного покрытия и монтаж уличного освещения. Основные работы в сквере планируется завершить до 15 октября, до 1 ноября – работы по зеленым насаждениям, расстановке игровых и спортивных комплексов.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию сквера выделят восемь миллионов рублей.