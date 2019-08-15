Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти

15 августа 1990 года ушел из жизни один из самых популярных советских рок-исполнителей Виктор Цой. Музыкант погиб в Латвии, куда приехал отдохнуть с друзьями и сыном. Утром рокового дня Цой отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его "Москвич" столкнулся со встречным автобусом. Смерть наступила мгновенно.

По официальной версии музыкант уснул за рулем. Это заключение вызвало много сомнений среди его коллег и близких. Они отмечали его пунктуальность и необычайное умение концентрироваться. Отец музыканта, Роберт Максимович, отметил, что озеро, где рыбачил сын, находилось в 15 минутах езды от арендованного домика. Заснуть за это время крайне проблематично.

Как будто в предчувствии скорого ухода, незадолго до смерти Цой записал демо "Черного альбома". Песня "Кончится лето" стала судьбоносной.