Активисты: автобусов на трех востребованных маршрутах стало меньше в Барнауле

В Барнауле сократилось количество автобусов на трех востребованных маршрутах, сообщается в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на общественную организацию "Гражданский патруль".

По наблюдениям активистов, автобусы маршрутов № 1, 10 и 24 ходят с опозданием, а пассажиры вынуждены ждать до часа, либо ехать с пересадками, как минимум удваивая свои расходы на проезд.

Общественники выяснили: на маршруте № 1 вместо положенных 16 автобусов работают только два, на 24-м (согласно реестру администрации) должно быть 15 автобусов средней вместимости, а курсируют только восемь маломестных, а на маршруте № 10 вместо 16 машин на линию выходят от четырех до шести.

Также подчеркивается, что нарушения эти не одного дня, что, возможно, может свидетельствовать о не совсем добросовестном отношении к организации регулярных перевозок в городе. Общественники намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее барнаульские депутаты обвинили перевозчиков в "серых" схемах и "черных" билетах.

UPD 21:05 В Комитете дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи города сообщили, что неоднократно направлялись претензии руководству ОАО "БарнаулПассажирТранс" по работе на маршрутах № 1 и 10. Проблема вызвана нехваткой водительского состава и отвлечением автобусов на садоводческие маршруты. В случае неисправления ситуации будут применены меры в соответствии с условиями контракта на осуществление перевозки. По маршруту № 24 действующий ранее контракт расторгнут, и в настоящее время новый перевозчик наладил работу на требуемом уровне. Ситуация находится на особом контроле комитета.