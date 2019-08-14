Продать "Победу": авиакомпанию предложили приватизировать из-за дешевых билетов

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа", приходящийся "дочкой" "Аэрофлота", пишет РБК со ссылкой на его письмо, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

"Победу" в последнее время критикуют за то, что она решила влезть в международные направления при сохранении политики дешевых билетов, так что жалоба Артемьева – не первый случай. Ранее глава авиакомпании Андрей Калмыков отмечал, что перевозчик лишь выполняет свои задачи: "Нам не очень понятно, почему люди должны иметь возможность летать дешево внутри страны и не иметь ее в полетах за рубеж. Нельзя не заметить, что мы и в регионах России очень активно развиваемся".

По данным ФАС, доходные ставки на маршрутах "Победы" в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра, RASK). Так что присутствие лоукостера на маршрутах повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков.

Однако ведомство не устроило, что в последнее время "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании уже превысила внутрироссийские перелеты. Артемьев полагает, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции на внутренних перелетах.

Он считает целесообразным, чтобы Минтранс и "Аэрофлот" при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития "Победы", "соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях".

Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок авиакомпании, а не международных направлений. Также он предложил "принять решение о приватизации "Победы" и ее выходе из группы "Аэрофлот".

Ранее сайт "Победа" подвергся DDoS-атаке после объявления акции о распродаже билетов в Нальчик и Пизу по весьма низкой цене.

За первое полугодие 2019 года "Победа" перевезла более пяти млн пассажиров, войдя в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2019 года лоукостер планирует перевезти 10 млн человек. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн человек, получив 35,5 млрд рублей выручки и 2 млрд рублей чистой прибыли.