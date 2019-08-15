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Хобби для терпеливых: фотографы в Барнауле устроили "охоту" на самолеты

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Первый за два года споттинг прошел в столице Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина

В аэропорту Барнаула имени Германа Титова в преддверии Дня авиации провели споттинг для местных фотографов. В последний раз подобное мероприятие проходило два года назад. О споттинге говорят, что это увлечение тех, кто стоит на земле, а душой тянется к небу. Любители фотографировать самолеты вместе с журналистами своими глазами увидели взлеты и посадки воздушных судов, зону стоянки и процесс обслуживания самолетов.

Что такое споттинг?

Своему происхождению увлечение фотографов обязано английскому глаголу "to spot", что переводится как "увидеть", "опознать". Главная задача любого споттера не просто сфотографировать самолет вблизи, а определить номер, рейс, а также модель. В Барнауле, по признанию споттеров, с этим все намного проще. В нашем аэропорту взлетно-посадочная полоса не позволяет принимать таких тяжелых и больших красавцев, как Boeing 747 или Airbus A380. В столице края в основном приземляются узкофюзеляжные самолеты для авиалиний малой и средней протяженности: Airbus A320-321 или Boeing 737 – едва ли не самые популярные судна в мире.

Для споттера желательно, чтобы в кадре находился лишь самолет, причем он должен быть в самом центре фото и крупным планом. Сделать это непросто. Поэтому споттеры изучают технику полетов, конструкцию самолета. В своих телефонах они устанавливают специальные приложения, чтобы отслеживать местоположение рейсов и успеть подготовить технику к посадке. Многие используют сервис Flightradar24. Есть и те, кто стремится увидеть все воздушные судна конкретной авиакомпании или запечатлеть все борта, посещающие определенные аэропорты.

"Крутое пике"

Барнаульский споттер Мария Говорухина – настоящий фанат авиации. Миниатюрные самолеты у девушки даже в ушах, на пальцах и на ногах. Специальные кеды в виде воздушного судна ей привезли из Латвии. Дядя Марии – мастер спорта по парашютному спорту, прыгал с самолета не одну сотню раз. Однако увлечение небом передалось девушке не только от него. 11 лет назад Мария впервые посмотрела одну из серий "Крутого пике" тележурнала "Каламбур-шоу". Того самого, где большой авиалайнер на протяжении многих серий пытался спастись от крушения над Атлантическим океаном.

Первым пойманным самолетом Марии Говорухиной стал отечественный Ту-154. Гордость советской авиации, показанный в легендарном фильме "Экипаж", использовался всеми основными авиаперевозчиками страны до начала 2000-х. Потом большинство компаний массово стали закупать иностранные Airbus и Boeing. Любимым же самолетом Марии остается Ил-86. В будущем девушка хочет стать стюардессой. Для этого она активно изучает английский язык.

Главное правило споттера – найти правильное место. Часто Мария "охотится" за самолетами на своей даче. В школьные годы она вместе со своим дедушкой приезжала к четырем утра, находила открытое место рядом с аэропортом и часами фотографировала воздушные судна. В планах – побывать на споттинге в Новосибирске. Девушка расширила свой кругозор и с недавнего времени стала фотографировать весь барнаульский общественный транспорт, а также поезда.

Мягкая посадка

Мария вместе с другими споттерами настраивает технику. По требованию руководства аэропорта запрещено подходить к самолетам на близкое расстояние. Правила есть правила. Субсидированный рейс из Красноярска прилетел вовремя. Мягкая посадка. Из небольшого Ан-24, который соединяет два сибирских города после переезда на Алтай по работе Виктора Томенко, выходят пассажиры. Среди них несколько мужчин в деловых костюмах. В большинстве же обычные семьи с рюкзаками – явно туристы.

– Привет, Барнаул! – крикнул фотографам один из пассажиров, выходя с трапа, словно рок-звезда на сцену.

Пока пассажиры идут к терминалу, Ан-24 уже готовят к следующему рейсу. Специальная служба барнаульского аэропорта совместно с представителями компании "КрасАвиа" заправляет самолет, проверяет техническую исправность, убирает мусор из салона. Летом принимать самолеты намного проще. Нет необходимости очищать взлетно-посадочную полосу от наледи, обрабатывать ее реагентами. В команде сотрудников, отвечающих за наземное обслуживание барнаульского аэропорта, несколько бригад. В каждой по 6-8 человек. Они должны за 30-40 минут подготовить самолет к следующему полету. Иногда возникают внештатные ситуации, которые должны решаться совместно с авиакомпанией. Их отрабатывают во время специальных тренировок. Так, в июле этого года из-за тумана в Новосибирске барнаульской аэропорт был вынужден принять у себя около 10 рейсов. Справились.

Ан-24 с пассажирами выруливает на полосу. Разгон и отрыв от земли. Сегодня взлетно-посадочная полоса барнаульского аэропорта нуждается в реконструкции. Можно заметить на ней небольшие трещины. Однако работники аэропорта уверяют, что на обслуживании рейсов это никак не отразится. В этом году ремонту подвергся участок шириной 30 метров и длиной 450 метров. В последний раз капитальный ремонт производился в 1998 году и после этого пережил уже два нормативных срока работы. По предварительным расчетам, на реконструкцию ВПП необходимо 1,9 млрд рублей.

Через 15 минут со стороны Павловска летит из Москвы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро". Повод для споттеров поспорить об отечественных авиаконструкторах и недавней катастрофе с участием самолета Sukhoi.

Следом за ним тяжело садится A-320 авиакомпании "Аэрофлот" из Адлера. К обоим лайнерам подъезжают новые трапы, закупленные во Франции. Руководство аэропорта решило приобрести их после небольшого инцидента, когда несколько человек упали на выходе из самолета. Пассажиры машут фотографам руками, а наземная служба вновь готовила судно к рейсу.

Где еще проводят подобные споттинги?

Первое официальное мероприятие в России прошло в аэропорту Домодедово в 2007 году. С тех пор их регулярно проводят несколько раз в год во Внуково, Пулково, новосибирском Толмачёво. Летом 2017-го года первая споттинг-сессия прошла в аэропорту Симферополя. В таких крупных аэропортах споттер может заснять за час не менее 30 самолетов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.08.2019 06:07
- гость -

Рисковых пассажиров суперджета сбежались пофотать

0  0
15.08.2019 06:10
- гость -

споттинг, петтинг, шоппинг...

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