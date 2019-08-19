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Инвестиции: как их попробовать и не обжечься

, ИА "Амител"
Просветит Иван Штопель, директор филиала "БКС Премьер" в Барнауле

Многие никогда не имели дело с инвестициями, а свои сбережения хранят на банковских вкладах или накопительных счетах. Это консервативные способы вложения денег, которые имеют одно неоспоримое преимущество. Государство через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует защиту сумм до 1,4 млн рублей. Благодаря этому в случае отзыва лицензии у банка вкладчик сможет вернуть свои деньги.

Однако сами банки стремятся предлагать альтернативу своим депозитам, предлагая клиентам различные инвестиционные продукты. Какие-то из них более рискованные, какие-то менее, но объединяет их одно: никаких государственных гарантий по ним нет. Всегда есть вероятность не только не получить доход, но и потерять часть вложенного капитала при неблагоприятных рыночных обстоятельствах.

В "Премьер BCS" (бренд компании БКС) осознают, что многие жители России по-прежнему настороженно относятся к инвестициям и вложениям в фондовый рынок. Именно для них и для всех новых клиентов компании был разработан специальный финансовый инструмент "Защищенный рубль". Это краткосрочная инвестиция – продолжительность ее работы составляет всего три месяца. Гарантированная ставка 10% годовых означает, что вы в любом случае получите доход и не будете рисковать своим капиталом.

Однако "Защищенный рубль" был бы не так привлекателен, если бы не еще одно условие. Инвестор получит дополнительные 12% годовых, если в конце срока курс доллара к рублю вырастет на 1/10 или больше. Таким образом, суммарно вложение может принести до 22% годовых*.

Защищенный рубль – это не вклад, а структурный продукт, поэтому оформляется на брокерский счет, а страхование АСВ на него не распространяется. Однако отметим, что ставка 10% годовых прописана в поручении, которое подает клиент в БКС.

"Защищенный рубль" стоит попробовать как альтернативу краткосрочному вкладу, чтобы понять, насколько вам подходят консервативные инвестиции с защитой капитала. Перед оформлением вы сможете задать все необходимые вопросы о брокерском счете и о самом продукте своему финансовому советнику.

Компания БКС с 1995 года оказывает инвестиционные услуги, а количество ее клиентов превысило 300 тысяч человек.

Дисклеймер Правила проведения акции "Защищенный рубль 2018-2019"
"Риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов"
* 22% годовых в рублях от инвестированной суммы в случае выполнений условия продукта (2), при сроке инвестирования 3 месяца и пороговом значении 1 равному курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа.
Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт. Базисный актив – официальный курс доллара США по отношению к рублю РФ, установленный ЦБ РФ. Срок инвестирования – 3 месяца/91 день. Минимальная сумма инвестирования 300 000 рублей. Максимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей.
Пороговое значение 1 – установленное клиентом значение на момент подачи поручения на заключение контракта, которое соответствует курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа (далее – "курс сделки"), увеличенному на 10%.
Пороговое значение 2 – показатель курса доллара США по отношению к рублю РФ в размере 1 000 000 рублей РФ за 1 доллар США.Условия продукта: (1) в случае, если на дату исполнения продукта значение базисного актива, будет ниже порогового значения 1, то клиенту возвращается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка 10% годовых; (2) в случае, если на дату исполнения продукта значение базисного актива будет выше порогового значения 1 и ниже порогового значения 2, то клиенту возвращается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка – 22% годовых.
Предложение осуществляется в рамках рекламной акции, проводимой ООО "Компания БКС" в период с 01 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 г. (включительно). Клиент дополнительно несет расходы по уплате брокерской комиссии в размере 0,05%, либо 0,1% в зависимости от наличия/отсутствия ручательства БКС за контрагента, а также расходы по уплате налогов. Количество заключаемых в рамках Предложения контрактов ограничено. Один участник акции в рамках Предложения может заключить только один контракт. Подробнее об условиях проведения рекламной акции, правилах проведения акции, количестве контрактов, сроке, месте, порядке подачи поручений на заключение контрактов можно узнать на сайте, в офисах ООО "Компания БКС".
Участником акции может стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает следующим условиям: не является действующим клиентом ООО "Компания БКС", АО "БКС Банк", АО УК "БКС", никогда ранее не заключало с ООО "Компания БКС", АО "БКС Банк", АО УК "БКС", договоров, в период проведения акции заключит Генеральное соглашение и дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, определяющее условия и порядок исполнения поручений Клиентов на заключение срочных внебиржевых контрактов с ООО "Компания БКС". Ранее не предоставляло согласие на обработку своих персональных данных и не оставляло заявку на получение консультации на сайте ООО "Компания БКС" в том числе, но не ограничиваясь, на следующих сайтах: bcspremier.ru, bcs.ru, bcs.ru/am, broker.ru, bcs-bank.com, bcsexpress.ru.
Условия по структурному продукту действительны на 15 августа 2019 г. и могут измениться в зависимости от рыночной ситуации.
Данный материал носит исключительно ознакомительный характер, и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. ООО "Компания БКС" не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
ООО "Компания БКС" лидер в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+, режиме переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по данным ПАО Московская Биржа по итогам июля 2018 года.
ООО "Компания БКС", лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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