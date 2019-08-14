Жители России стали меньше жениться и реже разводиться. В первом полугодии 2019-го в сравнении в 2018 годом зарегистрировано на 47,9 тысячи браков меньше, разводов – на 64,4 тысячи. Такие данные опубликовал Росстат.

Так, с января по июль 2019 года было заключено 333,1 тысячи браков, в первом полугодии 2018-го – 381 тысяча. Снижение произошло на 12,6%. Самое незначительное снижение отмечено в Московской области (минус 5,5%), в Республике Марий Эл (минус 1,9%). В Туве произошел рост числа браков на 2,7%, в Ингушетии – на 2,6%.

Снизилось и число разводов. В среднем по стране на 21,8%. Если в первом полугодии 2018 года было проведено 295 тысяч бракоразводных процессов, то в 2019-м только 231 тысяча. Лидеры по разводам Карелия (7,7%), Удмуртия (0,6%) и Ненецкий автономный округ (3,6%).