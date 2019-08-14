Менеджер российского певца Дельфина Владимир Тепляков рассказал 5-tv.ru, что тот чувствует себя нормально и уже вернулся к работе.

"Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки", – сказал он.

Тепляков добавил, что состояние здоровья певца не вызывает опасения, вызов врача объяснил так: артисты тоже люди и "всегда может что-то произойти".

47-летний Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) почувствовал себя плохо накануне, 13 августа, во время работы в звукозаписывающей студии. Он начал терять сознание, ему вызвали скорую.

Дельфин, поэт и музыкант, стал популярен в России будучи солистом группы "Мальчишник", с 1997 года работает над сольной карьерой.