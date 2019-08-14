Алтайское подразделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" набирает волонтеров для работы по профилактике пропажи людей. Информация об этом размещена в "Вконтакте".

"#ЛизаАлерт занимается не только поисками людей, но и профилактикой их пропаж. Наши инструкторы проводят интерактивные лекции по безопасному поведению в городе и в природной среде для детей в школах, детских садах, лагерях отдыха, также мы информируем родителей. И накануне нового учебного года Алтайское подразделение "Лиза Алерт" объявляет набор инструкторов в направление профилактики #ШколаЛизаАлерт", — сказано в объявлении.

В инструкторы возьмут, если: вы старше 18 лет, готовы помогать отряду и небезразличны к вопросам безопасности детей, грамотная речь и умение донести информацию до детей и родителей, гибкий график работы.

Опытные инструкторы объяснят, как вести себя в нестандартных ситуациях.

Занятие пройдет в субботу 17 августа 2019 в 15:00 по адресу г. Барнаул, ул. Гоголя 87 (офис 310, подниматься на лифте!)

Вопросы можно задать по бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52.