Армен Джигарханян попал в больницу из-за обострения диабета

83-летнего артиста Армена Джигарханяна госпитализировали в больницу из-за обострения диабета. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил продюсер Марк Рудинштейн.

"Ничего не случилось, просто кто-то из мухи слона сделал. Обострился диабет, и его на своей машине отвезли в больницу, там посмотрели и сказали, что четыре дня "прокапают" и отпустят домой. Ничего смертельного", – рассказал он.

Официальный представитель народного артиста СССР Артур Согомонян заявил ТАСС, что Джигарханян находится в медучреждении для профилактического обследования, его выпишут через несколько дней. Он также опроверг слух, что его поместили в реанимацию на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Играл в фильмах "Мамука", "Ревизор", "Королева Марго", "Шырли-мырли", "Бесы" и другие.