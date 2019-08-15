Жители Алтайского края стали меньше жениться и разводиться

Число новых браков и разводов сократилось в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первую половину 2019 года.

Так, в Алтайском крае в январе – июле 2019 года было зарегистрировано 4757 браков, это на 12% меньше, чем за тот же период 2018 года (5406). В целом по Сибири количество браков снизилось на 13,9%. Например, в соседней Республике Алтай зарегистрировано на 6,3% браков меньше, в Новосибирской области – на 15,7%, в Кузбассе – на 14,9%.

Разводов тоже стало меньше. Если в первую половину 2018 года было проведено 4846 процедур расторжения брака, то в 2019-м – 3549. Снижение на 26,8%. В среднем по России этот показатель составляет 21,8%, по СФО – 26,7%. Больше всего количество разводов снизилось в Бурятии – на 31%. Самая скромная динамика в Томской области, где разводились всего на 1,1% меньше.

За первые полгода в регионе родилось 10642 человека (-8,1%). По этому показателю Алтай примерно на уровне остальных регионов Сибири. Умерло в 2019 году 16813 человек (-2,6%), статистика одна из лучших по макрорегиону. В целом по СФО родилось 88232 жителя, умерло – 113176.