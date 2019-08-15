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Жители Алтайского края стали меньше жениться и разводиться

, ИА "Амител"
При этом снизилось количество родившихся и умерших
Фото: irk.ru

Фото: irk.ru

Число новых браков и разводов сократилось в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первую половину 2019 года. 

Так, в Алтайском крае в январе – июле 2019 года было зарегистрировано 4757 браков, это на 12% меньше, чем за тот же период 2018 года (5406). В целом по Сибири количество браков снизилось на 13,9%. Например, в соседней Республике Алтай зарегистрировано на 6,3% браков меньше, в Новосибирской области – на 15,7%, в Кузбассе – на 14,9%.

Разводов тоже стало меньше. Если в первую половину 2018 года было проведено 4846 процедур расторжения брака, то в 2019-м – 3549. Снижение на 26,8%. В среднем по России этот показатель составляет 21,8%, по СФО – 26,7%. Больше всего количество разводов снизилось в Бурятии – на 31%. Самая скромная динамика в Томской области, где разводились всего на 1,1% меньше. 

За первые полгода в регионе родилось 10642 человека (-8,1%). По этому показателю Алтай примерно на уровне остальных регионов Сибири. Умерло в 2019 году 16813 человек (-2,6%), статистика одна из лучших по макрорегиону. В целом по СФО родилось 88232 жителя, умерло – 113176.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.08.2019 08:43
- гость -

Потому что все перебираются в более благополучные регионы. Скоро вообще впятером будут бегать по лесам, перестукиваться.

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15.08.2019 09:34
- гость -

А китайцы будут вылавливать

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15.08.2019 10:10
кержак сибирский

комменты наверху просто огонь!!!! камеди отдыхает!
Дай сейчас средства и открой гуманитарный коридор последние ломануться отсюда!

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15.08.2019 10:15
Лишняя хромосома

народ-скрепоносец
ахаха

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