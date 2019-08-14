Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Президент выразил надежду на снижение ставок по ипотеке. Полная стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Да, я тоже на это (снижение ставки по ипотеке до конца года, – прим. ред.) рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", – сказал глава государства.

Костин считает, что "с той тенденцией, которая наметилась со стороны Центрального банка", снижение ставок произойдет. В июне средняя стоимость ипотеки в ВТБ была на уровне 9,9%.

"Ипотека чувствует себя хорошо. Никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим. У банка сегодня ипотечный портфель полтора триллиона. За первое полугодие он прирос на 300 миллиардов – это 120-130 тысяч новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом", – добавил глава ВТБ.

Ранее Путин заявлял, что правительство должно предпринять усилия для снижения ставки для льготных категорий до 6%. К этому он призвал и российские банки.