Курс доллара поднялся до 66 рублей на Московской бирже в среду, 14 августа, сообщает РБК.

Американская валюта за день подорожала на 1,15 рубля (1,78%). До такой отметки доллар поднимался в последний раз в мае текущего года (3 мая зафиксирован подъем до 67 рублей).

Подрос и евро. Валюта стран ЕС достигла отметки 73,6 рубля. Это на 1,1 рубля выше, чем днем ранее.

По данным издания, такое снижение курса рубля обосновано падением цен на нефть. 14 августа стоимость барреля Brent опустилась до $58,39 (-4,75%).