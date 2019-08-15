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Курс рубля обвалился из-за резкого падения цен на нефть

, ИА "Амител"
Доллар и евро подорожали больше, чем на рубль
Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

Курс доллара поднялся до 66 рублей на Московской бирже в среду, 14 августа, сообщает РБК.

Американская валюта за день подорожала на 1,15 рубля (1,78%). До такой отметки доллар поднимался в последний раз в мае текущего года (3 мая зафиксирован подъем до 67 рублей).

Подрос и евро. Валюта стран ЕС достигла отметки 73,6 рубля. Это на 1,1 рубля выше, чем днем ранее.

По данным издания, такое снижение курса рубля обосновано падением цен на нефть. 14 августа стоимость барреля Brent опустилась до $58,39 (-4,75%).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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