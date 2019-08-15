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44% избирателей готовы проголосовать за "Единую Россию"

, ИА "Амител"
Ближайшими преследователями партии власти стали КПРФ и ЛДПР
Фото: novoaltaysk.online

Фото: novoaltaysk.online

Почти половина избирателей на выборах в Госдуму готовы поддержать политическую партию "Единая Россия", следует из результатов опроса "Левада-Центра".

Респондентов спросили: если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать (если да, то за кого)?

Почти четверть (24%) опрошенных не желает идти на выборы, 11% не смогли определиться, за кого голосовать, 3% не знают, пошли бы на выборы или нет, еще 3% — испортили бы бюллетени.

Из тех, кто желает отправиться на избирательный участок, о поддержке партии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявили 44%, КПРФ – 17%, ЛДПР – 16%, "Коммунистов России" и "Справедливой России" – по 4%, "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока" – по 2%.

Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.08.2019 07:53
АБОРИГЕН

44% идиотов это слишком много для страны.

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