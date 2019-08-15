Почти половина избирателей на выборах в Госдуму готовы поддержать политическую партию "Единая Россия", следует из результатов опроса "Левада-Центра".
Респондентов спросили: если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать (если да, то за кого)?
Почти четверть (24%) опрошенных не желают идти на выборы, 11% не смогли определиться, за кого голосовать, 3% не знают, пошли бы на выборы или нет, еще 3% испортили бы бюллетени.
Из тех, кто желает отправиться на избирательный участок, о поддержке партии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявили 44%, КПРФ – 17%, ЛДПР – 16%, "Коммунистов России" и "Справедливой России" – по 4%, "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока" – по 2%.
Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Комментарии
44% идиотов это слишком много для страны.
запятую пропустили 4,4%
Ну это только по опросам! А если Нам провести праймирис на лигетивность,то процентов 76 так наберём.
По данным "Левада-Центра" 76% россиян доверяет данным "Левада-Центра". А остальным 70% должно быть стыдно.
Врут
тоесть стоит какгбэ понимать , что только 44% смогут заставить проголосовать за едорасов
1605 опрошено. 24% не желают идти на выборы. Итого 1605*0,76=1220 человек голосовали. Из них 44% поддержали Медведева. Итого 1220*0,44=537 человек. В итоге новость должна выглядеть так. "537 человек из 1605 готовы поддержать партию премьер-министра в ближайшее воскресенье"
как всегда с математикой что-то не тово )))
0,44*0,76=0,33, то есть несмотря на пенсионную реформу, повышение ндс и т.п. партию правящего класса готовы поддержать 33% избирателей...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Запишите - я против ЕР, и не надо потом орать "Вы сами их выбрали"
Да все там без нас сделают.
И я против ЕР, и не говорите потом, что я их выбрал, я их в гробу видал.
я против ер!
И я против Единоросов - ну а что мы стесняемся - давайте тут голосование откроим
Левада их по всей стране отыскивала? Ну вот из ближайших знакомых 35-40 человек ни один добрым словом об этих мммммм... сильных конкурентах ЛГБТ..., не отзывается, за этих .... идут голосовать только такие же... а их по статистике не более 10%.
давайте тут голосование откроим
нас тут же и прикроют, забанят, и атата
15.08.2019 09:20
213
Левада их по всей стране отыскивала? Ну вот из ближайших знакомых 35-40 человек ни один добрым словом об этих мммммм... сильных конкурентах ЛГБТ..., не отзывается, за этих .... идут голосовать только такие же... а их по статистике не более 10%.
-
весь бюджет пойдет в добровольно принудительном порядке голосовать. А так или иначе половина работающих работают на государство. А всего бюджетников и чиновников 33%
И я тоже против. Сколько нас уже - 100%? Не один за не проголосовал
Опять все перепутали. Не 44%, а 144%- у прихлебателей власти правила математики свои, избиркомовские...
146% если быть точным
4 ,4 % через запятую еще поверю - именно столько по итогам приватизации набили карманы. 1% - олигархи , 3,4 % прислуга олигархов!
Вы чё,закон о оскорблении власти уже забыли? ЕР партия власти,поэтому ....