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44% избирателей готовы проголосовать за "Единую Россию"

, ИА "Амител"
Ближайшими преследователями партии власти стали КПРФ и ЛДПР
Фото: novoaltaysk.online

Фото: novoaltaysk.online

Почти половина избирателей на выборах в Госдуму готовы поддержать политическую партию "Единая Россия", следует из результатов опроса "Левада-Центра".

Респондентов спросили: если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать (если да, то за кого)?

Почти четверть (24%) опрошенных не желают идти на выборы, 11% не смогли определиться, за кого голосовать, 3% не знают, пошли бы на выборы или нет, еще 3% испортили бы бюллетени.

Из тех, кто желает отправиться на избирательный участок, о поддержке партии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявили 44%, КПРФ – 17%, ЛДПР – 16%, "Коммунистов России" и "Справедливой России" – по 4%, "Российской партии пенсионеров за справедливость" и "Яблока" – по 2%.

Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.08.2019 07:53
АБОРИГЕН

44% идиотов это слишком много для страны.

1  0
15.08.2019 08:04
Володя

запятую пропустили 4,4%

0  0
15.08.2019 08:19
- гость -

Ну это только по опросам! А если Нам провести праймирис на лигетивность,то процентов 76 так наберём.

0  0
15.08.2019 08:31
Злобная бабка

По данным "Левада-Центра" 76% россиян доверяет данным "Левада-Центра". А остальным 70% должно быть стыдно.

1  0
15.08.2019 08:36
- гость -

Врут

0  0
15.08.2019 08:39
месный

тоесть стоит какгбэ понимать , что только 44% смогут заставить проголосовать за едорасов

0  0
15.08.2019 08:49
Статист

1605 опрошено. 24% не желают идти на выборы. Итого 1605*0,76=1220 человек голосовали. Из них 44% поддержали Медведева. Итого 1220*0,44=537 человек. В итоге новость должна выглядеть так. "537 человек из 1605 готовы поддержать партию премьер-министра в ближайшее воскресенье"

1  0
15.08.2019 08:59
- гость -

как всегда с математикой что-то не тово )))

0,44*0,76=0,33, то есть несмотря на пенсионную реформу, повышение ндс и т.п. партию правящего класса готовы поддержать 33% избирателей...

0  0
15.08.2019 09:05
- гость -

Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

1  0
15.08.2019 09:06
- гость -

Запишите - я против ЕР, и не надо потом орать "Вы сами их выбрали"

1  0
15.08.2019 09:13
- гость -

Да все там без нас сделают.

1  0
15.08.2019 09:15
- гость -

И я против ЕР, и не говорите потом, что я их выбрал, я их в гробу видал.

0  0
15.08.2019 09:17
- гость -

я против ер!

0  0
15.08.2019 09:19
Виктор

И я против Единоросов - ну а что мы стесняемся - давайте тут голосование откроим

0  0
15.08.2019 09:20
213

Левада их по всей стране отыскивала? Ну вот из ближайших знакомых 35-40 человек ни один добрым словом об этих мммммм... сильных конкурентах ЛГБТ..., не отзывается, за этих .... идут голосовать только такие же... а их по статистике не более 10%.

0  0
15.08.2019 09:21
- гость -

давайте тут голосование откроим
нас тут же и прикроют, забанят, и атата

1  0
15.08.2019 09:32
- гость -

15.08.2019 09:20
213

Левада их по всей стране отыскивала? Ну вот из ближайших знакомых 35-40 человек ни один добрым словом об этих мммммм... сильных конкурентах ЛГБТ..., не отзывается, за этих .... идут голосовать только такие же... а их по статистике не более 10%.
-
весь бюджет пойдет в добровольно принудительном порядке голосовать. А так или иначе половина работающих работают на государство. А всего бюджетников и чиновников 33%

1  0
15.08.2019 09:49
С

И я тоже против. Сколько нас уже - 100%? Не один за не проголосовал

0  0
15.08.2019 10:05
- гость -

Опять все перепутали. Не 44%, а 144%- у прихлебателей власти правила математики свои, избиркомовские...

1  0
15.08.2019 10:11
Дядька

146% если быть точным

1  0
15.08.2019 10:30
гость

4 ,4 % через запятую еще поверю - именно столько по итогам приватизации набили карманы. 1% - олигархи , 3,4 % прислуга олигархов!

1  0
15.08.2019 10:36
- гость -

Вы чё,закон о оскорблении власти уже забыли? ЕР партия власти,поэтому ....

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