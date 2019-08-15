Истребитель НАТО F-18, который пришлось отгонять от самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, оказался испанским, сообщает ТАСС.

В Минобороны Испании подтвердили принадлежность боевого воздушного судна, но комментировать инцидент отказались, посоветовав просить объяснения у Североатлантического альянса, под контролем которого находится указанный истребитель.

"Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО", – заявили в Минобороны Испании.

Напомним, в момент инцидента самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Над нейтральными водами Балтики к борту попытался приблизиться самолет НАТО, однако российские летчики его отогнали.