Журналистку из США Алину Симоне оштрафовали на 2 тысячи рублей после того, как она попыталась снять встречу мэра Киселевска с недовольными жителями.

Как сообщает местное издание "Абажур", пожаловался на нее глава города Максим Шкарабейников, попросив проверить законность ее пребывания в России.

По результатам оперативных действий полицейские выяснили, что бывшая сотрудница издания The New York Times прибыла в РФ по туристской визе, в то время как сама снимала сюжет для американского издания.

Сама Симоне не стала обжаловать штраф, так как попросту не успеет этого сделать – отбытие из России запланировано на 19 августа. Чтобы ей не запретили въезд в будущем, она предпочла выплатить требуемую сумму.

Симоне родом из России, поэтому свободно разговаривает на русском языке. Свою поездку на историческую родину называет "экстремальным туризмом". Люди ей очень понравились. Киселевском она заинтересовалась после того, как местные жители попросили убежища в Канаде.

Ранее инициативная группа из Киселевска пожаловалась на плохую экологическую обстановку, из-за того что разработка угля открытым способом ведется прямо в городе.

В частности, жители устали от угольной пыли, черного снега, горящих угольных пластов и роста количества онкобольных, что также связывают с плохой экологией.

Канаду же выбрали потому, что там климат похож на сибирский. Они попросили канадского премьера предоставить им статус беженцев.