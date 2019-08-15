Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Новейшее оружие способно обнаруживать и поражать танки, вертолеты и огневые точки противника, которые находятся на дистанции до четырех километров.

Одним из условий успешного попадания по цели называют ее скорость – она не должна превышать 60 км/ч.

Комплекс компактный и универсальный. Например, его можно разместить на БМП-2М. Установка оснащена тепловизором с дальностью наведения 2,5 км.

Для поражения целей используются ракеты калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью. Они пробивают броню толщиной до 80 см.