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Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Заявление о сложении полномочий он написал 15 августа
Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник, информацию подтвердили и в администрации города.

Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию в четверг, 15 августа. Кто будет исполнять обязанности главы города, пока неизвестно. Решение примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

63-летний Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Тогда эта должность называлась иначе – глава администрации города, или сити-менеджер. Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД. 

Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. С 1974 по 1977 служил в рядах Военно-морского флота. Имеет высшее образование по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Начал работать экономистом в мясомолсовхозе "Чойский" в Республике Алтай. В 1986 году перешел на работу в Павловское агропромышленное объединение. В 1991-1992 годах был начальником Павловского районного отдела статистики. В 1994 году – глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. В 1995 году получил назначение в комитет администрации региона по финансам, налоговой и кредитной политике на должность зампреда. В 2001-2009 годах руководил Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. В 2009 году назначен начальником Главного управления региона по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. С 1 апреля 2015 года продолжил возглавлять переименованное ведомство – Главное управление по труду и социальной защите.

Читайте также в сюжете: Отставка Дугина
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.08.2019 10:34
Даша Сибирячк

Я щитаю,што когда Мы изберём нового Главу,то Он будет работать Нам на Благо пуще прежнего! А этот дед своё уже отрулил.

0  0
15.08.2019 10:37
Митенька ржевский

Ну и правильно, что сам попросился. Мы запомним его по плитке на Ленинском. Правда, не на долго, пока плитка не разрушится, как это уже произошло перет "Россией"...

0  0
15.08.2019 10:37
Гость

Новикова генерала в Главы ...

0  0
15.08.2019 10:38
- гость -

До пенсии не дотянул, еще 2 года надо отработать. Может в дворники возьмет кто? плитку чистить от наледи...Тяжело сейчас в крае предпенсионерам устроиться, никому не нужны. Но что самое интересное вот таким и не надо искать работу, макарошки в доме в подвале по любому запасены и можно не работать. А остальным что делать? У них то нет макарошек

0  0
15.08.2019 10:40
- гость -

Вот оно как получается с не народным, а назначенным...

0  0
15.08.2019 10:43
гость

Интересно где он "всплывет" ? Чую на повышение пойдет.

0  0
15.08.2019 10:43
- гость -

А ведь как предписианер слухи о своей отставке опровергал.

0  0
15.08.2019 10:44
- гость -

Министром Нашей промышленности будет!

0  0
15.08.2019 10:45
Иван

Сколько озлобленных и безграмотных людей!

0  0
15.08.2019 10:45
Митеньке

Во всех крупных мировых городах лежит плитка и никого не трогает. Если тебе нравитцо советский асфальт, можешь уехать в какую-нибудь деревню.

0  0
15.08.2019 10:46
Митенька ржевский

Да, а сколько планов было- довырубить все деревья в Барнауле, срезать весь асфальт положить плитку, построить 10 лестниц к разорённому кладбищу на Горе и одну набережную Барнаулки....

0  0
15.08.2019 10:47
Митенька ржевский

Безымянному 15.08.2019 10:45
***
У шавок совета не спрашивал...

0  0
15.08.2019 10:48
Петя

Наивные, думаете лучше будет при новом мэре? Ничего не изменится. Денег нет.

0  0
15.08.2019 10:50
Митенька ржевский

Да понятно, что лучше не будет, из кого эти меров назначают?
Один Баварин нормальный был, интеллигентный человек, болевший за город и горожан...

0  0
15.08.2019 10:53
гость

боже, достали с нытьем про плитку, будто больше не о чем поговорить...

0  0
15.08.2019 10:54
- гость -

Плиточный бизнес в опасности! Будут массовые увольнения с завода.

0  0
15.08.2019 10:55
Ржевскому

Нормальный был только Мельников, умный, трудяга и, что сейчас не встречается, - честный.

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