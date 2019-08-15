Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник, информацию подтвердили и в администрации города.
Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию в четверг, 15 августа. Кто будет исполнять обязанности главы города, пока неизвестно. Решение примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
63-летний Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Тогда эта должность называлась иначе – глава администрации города, или сити-менеджер. Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД.
Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. С 1974 по 1977 служил в рядах Военно-морского флота. Имеет высшее образование по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Начал работать экономистом в мясомолсовхозе "Чойский" в Республике Алтай. В 1986 году перешел на работу в Павловское агропромышленное объединение. В 1991-1992 годах был начальником Павловского районного отдела статистики. В 1994 году – глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. В 1995 году получил назначение в комитет администрации региона по финансам, налоговой и кредитной политике на должность зампреда. В 2001-2009 годах руководил Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. В 2009 году назначен начальником Главного управления региона по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. С 1 апреля 2015 года продолжил возглавлять переименованное ведомство – Главное управление по труду и социальной защите.
Комментарии
Я щитаю,што когда Мы изберём нового Главу,то Он будет работать Нам на Благо пуще прежнего! А этот дед своё уже отрулил.
Ну и правильно, что сам попросился. Мы запомним его по плитке на Ленинском. Правда, не на долго, пока плитка не разрушится, как это уже произошло перет "Россией"...
Новикова генерала в Главы ...
До пенсии не дотянул, еще 2 года надо отработать. Может в дворники возьмет кто? плитку чистить от наледи...Тяжело сейчас в крае предпенсионерам устроиться, никому не нужны. Но что самое интересное вот таким и не надо искать работу, макарошки в доме в подвале по любому запасены и можно не работать. А остальным что делать? У них то нет макарошек
Вот оно как получается с не народным, а назначенным...
Интересно где он "всплывет" ? Чую на повышение пойдет.
А ведь как предписианер слухи о своей отставке опровергал.
Министром Нашей промышленности будет!
Сколько озлобленных и безграмотных людей!
Во всех крупных мировых городах лежит плитка и никого не трогает. Если тебе нравитцо советский асфальт, можешь уехать в какую-нибудь деревню.
Да, а сколько планов было- довырубить все деревья в Барнауле, срезать весь асфальт положить плитку, построить 10 лестниц к разорённому кладбищу на Горе и одну набережную Барнаулки....
Безымянному 15.08.2019 10:45
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У шавок совета не спрашивал...
Наивные, думаете лучше будет при новом мэре? Ничего не изменится. Денег нет.
Да понятно, что лучше не будет, из кого эти меров назначают?
Один Баварин нормальный был, интеллигентный человек, болевший за город и горожан...
боже, достали с нытьем про плитку, будто больше не о чем поговорить...
Плиточный бизнес в опасности! Будут массовые увольнения с завода.
Нормальный был только Мельников, умный, трудяга и, что сейчас не встречается, - честный.