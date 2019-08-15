Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник, информацию подтвердили и в администрации города.

Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию в четверг, 15 августа. Кто будет исполнять обязанности главы города, пока неизвестно. Решение примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

63-летний Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Тогда эта должность называлась иначе – глава администрации города, или сити-менеджер. Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД.

Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. С 1974 по 1977 служил в рядах Военно-морского флота. Имеет высшее образование по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Начал работать экономистом в мясомолсовхозе "Чойский" в Республике Алтай. В 1986 году перешел на работу в Павловское агропромышленное объединение. В 1991-1992 годах был начальником Павловского районного отдела статистики. В 1994 году – глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. В 1995 году получил назначение в комитет администрации региона по финансам, налоговой и кредитной политике на должность зампреда. В 2001-2009 годах руководил Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. В 2009 году назначен начальником Главного управления региона по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. С 1 апреля 2015 года продолжил возглавлять переименованное ведомство – Главное управление по труду и социальной защите.