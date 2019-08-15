Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) постарается помочь звезде мирового спорта Сергею Шубенкову сохранить единственный в Алтайском крае пригодный для подготовки к соревнованиям закрытый манеж с 200-метровой беговой дорожкой, сообщает ТАСС.

Ранее тренер барьериста Сергей Клевцов заявил о том, что планы АлтГТУ реконструировать принадлежащий университету легкоатлетический манеж под игровые виды спорта негативно скажутся на подготовке Шубенкова к Олимпийским играм 2020 года в Токио и всей легкой атлетике Алтайского края в целом.

По словам президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, он обсудил сложившуюся ситуацию с Шубенковым и собирается поддержать его в его стремлении сохранить важный тренировочный объект.

"Ситуация тревожная, ВФЛА намерена включиться в процесс и приложить усилия, для того чтобы сохранить этот манеж для легкоатлетов", – заявил Шляхтин.