Сергей Дугин объявляет об отставке
Решение об уходе с поста главы Барнаула было взвешенным и родилось не вчера, сообщил Сергей Дугин, объявляя о своей отставке журналистам в четверг, 15 августа.
По словам уже бывшего мэра города, он неоднократно обсуждал этот вопрос с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
"Я ухожу в отставку по собственному желанию. Решение мною принято обдуманно и родилось не вчера. Мы с губернатором неоднократно это обсуждали. Были поставлены задачи, которые нужно было сделать до этого срока. И я считаю, что они выполняются", – сказал Дугин.
Он сообщил, что в ближайшее время намерен немного отдохнуть, а затем вновь готов служить на благо Алтайского края и Барнаула.
Комментарии
Ишь, будет ''служить на благо''. Попутного ветра в спину, ''слуга на благо''.
Слава богу!!!!!!!!
Интересно - скоро уголовное дело на него заведут?
Нормальный был управленец. Лучше предыдущего. Жаль
поедет к дочери в Париж - она там уже давно на ПМЖ живёт
Кто теперь плиткой банчить будет?
Сразу было ясно, что не потянет такой объём работ. Соцзащита и хозяйствующая структура города две великие разницы. Хорошим быть 3-5 под защитой вышестоящих руководителей и другое дело выйти вперед и иметь четкую принципиальную позицию по структуре и развитию города.
Как в отставку? В Барнауле не приянто мэру в отставку уходить без уголовного дела. Такие традиции.
Спасибо! теперь краевая ёлка останется на своем законном месте.
Кто теперь будет рубить деревья?
15.08.2019 12:48
- гость -
Спасибо! теперь краевая ёлка останется на своем законном месте
не факт, тут видимо зависит будет ли высотка на месте колеса обозрения