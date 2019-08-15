Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк

Первый заместитель главы Барнаула Вячеслав Франк будет назначен временно исполняющим обязанности мэра вместо ушедшего в отставку Сергея Дугина. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник в политических кругах.

Франк приступит к работе в новом статусе в ближайшее время. Этот вопрос утром 15 августа с ним обсудил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Пока не понятно, как долго он будет занимать этот пост, но его назначение вполне логично – именно он, как первый зам, и должен исполнять обязанности, когда глава города отсутствует.

"В соответствии с Уставом Барнаула депутатам гордумы предстоит избрать нового главу города. Механизм таков, что на его реализацию потребуется несколько месяцев. Город не может остаться без управления на это время. Готовы ли вы принять на себя обязанности до назначения нового главы?" – спросил Томенко Франка на встрече (видео опубликовано телекомпанией "Катунь 24").

Вячеслав Франк согласился, поблагодарив губернатора за оказанное доверие.

Вячеславу Франку 54 года. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года, в разное время занимался вопросами градостроительства, муниципального имущества. В должности первого заместителя с января 2017 года.

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о сложении полномочий 15 августа 2019 года.