В 2018 году в России пять девушек в возрасте 17 лет родили пятого ребенка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тематический отчет Росстата.
16-летние россиянки родили почти 3 тысячи младенцев, из них у 165 матерей дети стали вторыми, у девяти – третьими, у двух – четвертыми.
В пятнадцатилетнем возрасте гражданки РФ родили почти тысячу детей, при этом для 22 из них ребенок стал вторым.
В 14-летнем возрасте зафиксированы две двухдетные матери и 34 – однодетные. Еще четыре девочки родили в возрасте 12 лет.
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский уточнил, что в некоторых регионах страны считается абсолютно нормальной ситуация, когда девушка выходит замуж и рожает до 18 лет.
"Репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но и в этом возрасте, как правило, никто не рожает, но все-таки это бывает", – напомнил Вишневский.
Комментарии
За первые четыре месяца 2019 года население России снизилось на 150 тыс. чел. Рожайте, девочки！Рожать вам, не перерожать！
нищета плодится
А Анатолий Вишневский согласился бы отдать собственную дочь замуж в 16 лет за какого-нибудь чеченца? Это ведь абсолютно нормально!
Да это цыгане поди...
"нищета плодится"
откуда информация? В сообщении не написано материальное положение родивших.
Да Друк это рожают обеспеченные люди. В новости об этом не напишут.
" Анатолий Вишневский уточнил, что в некоторых регионах страны считается абсолютно нормальной ситуация, когда девушка выходит замуж и рожает до 18 лет. " - А с каких это пор наше СВЕТСКОЕ государство стало разрешать ВЫДАВАТЬ замуж девочек замуж до возраста согласия ? Почему оно играет в поддавки с религиозными фанатиками - педофилами вместо того , чтобы жёстко их наказывать за это ( И педофилов и родителей малолетних девочек ) ? Это будет до тех пор , пока не выдадут замуж 12-летнюю дочь кого-нибудь власть придержащего атеиста ? ( желательно Анатолия Вишневского или его родных )