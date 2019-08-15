В 2018 году в России пять девушек в возрасте 17 лет родили пятого ребенка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тематический отчет Росстата.

16-летние россиянки родили почти 3 тысячи младенцев, из них у 165 матерей дети стали вторыми, у девяти – третьими, у двух – четвертыми.

В пятнадцатилетнем возрасте гражданки РФ родили почти тысячу детей, при этом для 22 из них ребенок стал вторым.

В 14-летнем возрасте зафиксированы две двухдетные матери и 34 – однодетные. Еще четыре девочки родили в возрасте 12 лет.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский уточнил, что в некоторых регионах страны считается абсолютно нормальной ситуация, когда девушка выходит замуж и рожает до 18 лет.

"Репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но и в этом возрасте, как правило, никто не рожает, но все-таки это бывает", – напомнил Вишневский.