Алтайскому депутату отчитались о ликвидации свалки в Барнауле, которую не убрали

Свалка, которую "убрали" / Фото: алтайское отделение ЛДПР
Барнаульские чиновники отчитались о ликвидации мусорной свалки, которая, как рассказали в алтайском отделении партии ЛДПР, все еще не убрана.
Несколько месяцев назад к депутату фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании (АКЗС) Евгении Боровиковой обратились представители регионального отделения "Федерации мотоциклетного спорта" и пожаловались на "вечную" свалку возле мотоциклетной трассы по адресу ул. Туриногорская, 1.
Мотоциклисты неоднократно убирали мусор сами, однако горы строительного и бытового хлама вырастали вновь.
Депутат обратилась с этим вопросом к мэру Барнаула Сергею Дугину. Ей ответил первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу, рассказав, что "все работы по ликвидации свалки выполнены в полном объеме".
"Однако мусор и ныне там. Это можно увидеть на фотографиях, которые прислали нам мотоциклисты", – отметили в партии.
"Если наши чиновники не могут справиться с одной свалкой, как они тогда решают другие насущные проблемы города? Стоит отметить, что исполнитель документа – сам глава администрации Ленинского района. Получается, что он даже не проверил факты, которые передал своему более высокому начальству?" – возмущается Боровикова.
Ранее сообщалось о мусоре, который вновь появился в березовой роще в Барнауле, где недавно собрали и вывезли три грузовика различного хлама.
Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку, заявление о сложении полномочий он написал 15 августа.
Комментарии
провокаторы мусор накидать успели, лодку раскачивают
А сегодня ночью какую свалку жгли ? В городе дышать было нечем , гарь в воздухе стояла .
Это норма. Прокуратура делает то-же самое. При чём высшее звено. Если -бы начальника выгнали с работы без права занимать должность. тогда ДА! А так презрение к законам и очковтирательство.