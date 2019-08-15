Бийчанин обокрал врачей, когда они везли его на скорой помощи в больницу

Дорогое оборудование из машины скорой помощи украл житель Бийска, к которому медики приехали по вывозу, пишет "Бийский рабочий".

Молодому человеку стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи, осмотрев пациента, решили доставить его в медицинское учреждение.

Работники скорой помощи рассказали, что мужчина вел себя очень странно – постоянно перемещался по салону автомобиля.

Когда скорая прибыла на территорию городской больницы, пациент сказал, что у него уже ничего не болит и убежал.

После выяснилось, что мужчина украл кардиограф, стоимость которого оценили в 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили имя подозреваемого, отмечает издание.

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