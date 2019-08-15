Бийчанин обокрал врачей, когда они везли его на скорой помощи в больницу

Дорогое оборудование из машины скорой помощи украл житель Бийска, к которому медики приехали по вывозу, пишет "Бийский рабочий".
Молодому человеку стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи, осмотрев пациента, решили доставить его в медицинское учреждение.
Работники скорой помощи рассказали, что мужчина вел себя очень странно – постоянно перемещался по салону автомобиля.
Когда скорая прибыла на территорию городской больницы, пациент сказал, что у него уже ничего не болит и убежал.
После выяснилось, что мужчина украл кардиограф, стоимость которого оценили в 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили имя подозреваемого, отмечает издание.
Ранее следователи заинтересовались видео с фельдшером, пинающим пенсионерку в Ростове-на-Дону.
Комментарии
Ща 10 лет влепят доходяге
А все почему? Потому что Бийск-наукоград! А то тут писали, город наркоманов и алкоголиков, с Рубцовском ставили на одну полку.