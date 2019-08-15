"Спасибо вам": Франк поблагодарил Томенко и пообещал не подвести жителей Барнаула

Томенко предложил Франку временно возглавить Барнаул / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с первым замглавы администрации Барнаула Вячеславом Франком и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщается на официальном сайте региона.

Сергей Дугин ушел в отставку, заявление о досрочном сложении полномочий он написал 15 августа. На тот момент не было известно, кто будет исполнять его обязанности. Решение принял губернатор.

"Я сегодня пригласил вас на встречу вот по какому вопросу. Сегодня состоялось решение Сергея Ивановича Дугина об отставке с поста главы города Барнаула. Теперь, в соответствии с Уставом города, Барнаульская городская Дума должна принять решение об избрании нового главы города, но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев. Город не может на такой период остаться без управления", – начал Томенко встречу с Франком.

"Готовы ли вы принять на себя обязанности по исполнению всех полномочий главы города Барнаула на период до принятия решения думой и до избрания нового главы города Барнаула? Если вы готовы, то я сегодня сделаю обращение в адрес Барнаульской городской Думы с предложением о назначении вас исполняющим обязанности главы города", – перешел губернатор к главному вопросу.

Франк ответил, что готов принять предложение: "Спасибо вам за оказанное доверие, за такое предложение. Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю ту ответственность, которую вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное, для того чтобы не подвести вас и жителей города Барнаула".

Вячеслав Франк работает в органах местного самоуправления с 2007 года. Amic.ru рассказал, что известно о новом врио главы города Барнаула.

Сергей Дугин, объявляя о своей отставке журналистам, рассказал, что неоднократно обсуждал это с губернатором.