Свалку испорченных слив нашли в лесополосе недалеко от аэропорта Барнаула

Жители Барнаула нашли свалку испорченных слив в районе аэропорта вдоль лесополосы на Павловском тракте, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Кто-то выкинул ящики со сливами. Чьих рук дело – неизвестно, но в поселках Спутник и Авиатор есть сети продуктовых магазинов... может, еще кто-то это сделал. Запах уксуса стоит просто ужасный", – рассказала местная жительница.

Ранее в алтайском отделении ЛДПР сообщили, что барнаульские чиновники отчитались депутату о ликвидации свалки, которую не убрали.