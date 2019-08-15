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Свалку испорченных слив нашли в лесополосе недалеко от аэропорта Барнаула

, ИА "Амител"
Запах уксуса стоит просто ужасный, рассказывают местные жители
Свалку слив в лесополосе нашли жители Барнаула / Фото: кадр из видео

Свалку слив в лесополосе нашли жители Барнаула / Фото: кадр из видео

Жители Барнаула нашли свалку испорченных слив в районе аэропорта вдоль лесополосы на Павловском тракте, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Кто-то выкинул ящики со сливами. Чьих рук дело – неизвестно, но в поселках Спутник и Авиатор есть сети продуктовых магазинов... может, еще кто-то это сделал. Запах уксуса стоит просто ужасный", – рассказала местная жительница.

Ранее в алтайском отделении ЛДПР сообщили, что барнаульские чиновники отчитались депутату о ликвидации свалки, которую не убрали.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.08.2019 14:06
- гость -

Опять Трамп хулиганит!

0  0
15.08.2019 14:20
Митенька ржевский

Этож скока сливовицы можно было нагнать...

0  0
15.08.2019 14:38
- гость -

Дотолерастились

0  0
15.08.2019 14:41
- гость -

Сливы это органика. Перегниет. И через пару на месте свалки растительность заколосится.
А вот пластиковые ящики утилизировать, конечно

0  0
15.08.2019 14:54
- гость -

кто то не по хозяйски поступил, я бы 200 литровые бочки ею бы затарил и пусть себе бродит. Наверное квартирный диванный руко..опый экспедитор

0  0
15.08.2019 15:04
- гость -

В советское время все это на свинофермы передавалось...

0  0
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