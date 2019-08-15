Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле

Опубликовано панорамное видео с места аварийной посадки на кукурузном поле лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний".
Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.— baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.
Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS
Инцидент с лайнером "Уральских авиалиний" произошел в четверг утром, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья.
При вылете самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя, после чего, как рассказали в авиакомпании, произошел отказ силовых установок.
Самолет удалось посадить более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.
На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, в том числе девять детей. Пострадавших доставили в город Жуковский, остальных пассажиров отвезли в аэропорт.
В Минтрансе сообщили, что у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника.
Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что серьезных травм удалось избежать "благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа".
Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Юсупову – 41 год, его общий налет составляет более 3000 часов. Мурзину 23 года, на работу в авиакомпанию был принят в 2018 году, общий налет составляет более 600 часов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram предложил представить к наградам экипаж самолета.
"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам", — написал Куйвашев, подчеркнув, что в авиакомпании тратят много сил и средств на подготовку сотрудников "и, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни".
Комментарии
Пилоты молодцы, все пассажиры остались живы, воздушное судно удалось спасти.
а был бы суперджет развалила бы походу нафиг
16:36, не соглашусь, авария может произойти с любым самолетом, и SJ так же приземлился бы, тут все зависит от опыта пилотов.
чудо что топливо не воспламенилось.
С полными баками приземлялся
16:45, Кстати, да. И распахал он всего метров 100 поля.
Самолет за ночь на цвет.мет разберут.
Мне все время интересно после таких происшествий люди из таких самолетов продолжают летать?
главное, что с квадрокоптером никто не столкнулся
летают где хотят
Только в России героями становятся сбитые лётчики и посадившие самолёт в поле - угробив его. А те кто десятилетиями без аварий летает они не герои.