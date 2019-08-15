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Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле

, ИА "Амител"
Виден след длиною в несколько сотен метров, оставленный самолетом
Самолет Airbus А321 приземлился в кукурузном поле / Фото: кадр из видео

Самолет Airbus А321 приземлился в кукурузном поле / Фото: кадр из видео

Опубликовано панорамное видео с места аварийной посадки на кукурузном поле лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний".

Инцидент с лайнером "Уральских авиалиний" произошел в четверг утром, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья.

При вылете самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя, после чего, как рассказали в авиакомпании, произошел отказ силовых установок.

Самолет удалось посадить более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, в том числе девять детей. Пострадавших доставили в город Жуковский, остальных пассажиров отвезли в аэропорт.

В Минтрансе сообщили, что у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что серьезных травм удалось избежать "благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа".

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Юсупову – 41 год, его общий налет составляет более 3000 часов. Мурзину 23 года, на работу в авиакомпанию был принят в 2018 году, общий налет составляет более 600 часов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram предложил представить к наградам экипаж самолета.

"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам", — написал Куйвашев, подчеркнув, что в авиакомпании тратят много сил и средств на подготовку сотрудников "и, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.08.2019 16:16
- гость -

Пилоты молодцы, все пассажиры остались живы, воздушное судно удалось спасти.

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15.08.2019 16:36
месный

а был бы суперджет развалила бы походу нафиг

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15.08.2019 16:39
- гость -

16:36, не соглашусь, авария может произойти с любым самолетом, и SJ так же приземлился бы, тут все зависит от опыта пилотов.

0  0
15.08.2019 16:45
- гость -

чудо что топливо не воспламенилось.
С полными баками приземлялся

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15.08.2019 16:53
- гость -

16:45, Кстати, да. И распахал он всего метров 100 поля.

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15.08.2019 17:04
- гость -

Самолет за ночь на цвет.мет разберут.

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15.08.2019 17:44
- гость -

Мне все время интересно после таких происшествий люди из таких самолетов продолжают летать?

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15.08.2019 17:53
- гость -

главное, что с квадрокоптером никто не столкнулся
летают где хотят

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15.08.2019 18:28
- гость -

Только в России героями становятся сбитые лётчики и посадившие самолёт в поле - угробив его. А те кто десятилетиями без аварий летает они не герои.

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