Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле

Опубликовано панорамное видео с места аварийной посадки на кукурузном поле лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний".

Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.



Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.

Инцидент с лайнером "Уральских авиалиний" произошел в четверг утром, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья.

При вылете самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя, после чего, как рассказали в авиакомпании, произошел отказ силовых установок.

Самолет удалось посадить более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, в том числе девять детей. Пострадавших доставили в город Жуковский, остальных пассажиров отвезли в аэропорт.

В Минтрансе сообщили, что у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что серьезных травм удалось избежать "благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа".

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Юсупову – 41 год, его общий налет составляет более 3000 часов. Мурзину 23 года, на работу в авиакомпанию был принят в 2018 году, общий налет составляет более 600 часов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram предложил представить к наградам экипаж самолета.

"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам", — написал Куйвашев, подчеркнув, что в авиакомпании тратят много сил и средств на подготовку сотрудников "и, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни".