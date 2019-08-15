Руководитель Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия может наложить запрет на экспорт древесины в Китай в связи с незаконными вырубками леса, который потом перепродается китайцам.

"Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы, – заявил министр природных ресурсов и экологии. – Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью".

В качестве компромисса он предложил участие КНР в посадках леса и постройке селекционно-семеноводческих комплексов на приграничной территории. Он считает, что таким образом можно частично восполнить лесной фонд, вырубленный "черными лесорубами".