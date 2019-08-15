Руководитель Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия может наложить запрет на экспорт древесины в Китай в связи с незаконными вырубками леса, который потом перепродается китайцам.
"Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы, – заявил министр природных ресурсов и экологии. – Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью".
В качестве компромисса он предложил участие КНР в посадках леса и постройке селекционно-семеноводческих комплексов на приграничной территории. Он считает, что таким образом можно частично восполнить лесной фонд, вырубленный "черными лесорубами".
Комментарии
Странная новость для России, непопулярная. Лучше про ракету Путина расскажите или про Украину
Кобылкин как будто только узнал про незаконные вырубки............За каких баранов они все нас держат?
Какие, к черту, "черные лесорубы"! Они (китайцы) на законных основаниях берут сотни тысяч гектаров тайги и леса в аренду и вывозят все - и древесину, и, даже, плодорожный слой почвы.
"предложил участие КНР в посадках леса и постройке селекционно-семеноводческих комплексов на приграничной территории."
А с чего это китайцы должны на нашей территории что-то делать?
да он предлагает китайцам контролировать наш лес, на наших правоохранителей вообще никакой надежды. Ну и нахрен нам эта жирная москва
Это звучит как например я покупаю молоку у фермера, а он такой говорит вот я тебе продаю молоко, а сам за ней говно убираю. Если ты не подключишься к уборке говна за моей коровой, то я буду вынужден тебе запретить покупать молоко. Шедевриальная личность, я бы создал Книгу высказываний Власть имущих типа этого, и давал бы премию им, ну типа премии Дарвина только рангом выше. Браво!
То есть наша власть и силовики не способны навести порядок в своем государстве и призывают сделать это иностранцам. Или не хотят. А мы по телеку обсуждаем как Украина не может без заграницы решить внутренние свои дела. У меня просто немая сцена....???? Солидарен с Володей.
Какие незаконные вырубки? Все абсолютно законно, по договору аренды. Экспорт вообще нужно запретить и давно.