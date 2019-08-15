80 единиц техники задействовали в поисках трехлетнего Коли Бархатова в лесном массиве Большереченского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Омской области.

Ребенок пропал 13 августа, когда его родители отправились в лес за грибами и ягодами, оставив мальчика одного в машине.

В масштабной поисковой операции участвуют около 600 человек. Она не прекращалась даже ночью, уточняют полицейские.

В поисках также задействовали пять квадроциклов, два квадрокоптера, вездеход и конных всадников.

15 августа численность поисковиков увеличивается. К ним присоединяются сотрудники полиции Саргатского и Седельниковского районов.

Зона поисков будет расширена. Особое внимание планируется уделить заболоченным местам.