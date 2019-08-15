Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульское "Динамо" в первом домашнем матче нового сезона с минимальным счетом (1:0) обыграло "Читу". Первая победа команды Александра Суровцева в нынешнем чемпионате позволила подняться на четвертое место. Бело-голубые в матче с "Читой" сыграли уверенно. Рубили игроков соперника на своей половине поля, как деревья в "Изумрудном". Атака читинцев разрушалась на подступах к штрафной "Динамо", как плитка в Нагорном парке после зимы.

Встреча оказалась примечательна тем, что ее посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Сергей Дугин, который на следующей день написал заявление об увольнении с поста главы Барнаула.

В этом сезоне в руководстве бело-голубых произошли перестановки, как в мэрии Барнаула. Новые управленцы начали с самого главного – провели небольшой ремонт фасада стадиона, хотя это требовалось сделать еще несколько лет назад. Перед командой же поставлена задача выиграть чемпионат. Правда, речи о выходе в ФНЛ по экономическим причинам не стоит, но чем футбольный черт не шутит.

Начало чемпионата вышло просто катастрофическим для "Динамо". Проигрыш по всем статьям во втором туре чемпионата "Иртышу", а потом бесславный вылет из Кубка России. Разгром 0:3 от того же "Иртыша", и для многих болельщиков остальная часть чемпионата стала уже не так важна. Кому интересно следить за чемпионатом с шестью командами?

Перед матчем Виктор Томенко обратился к болельщикам и футболистам, поздравил их с началом юбилейного сезона. Он пообещал уделить внимание развитию футбола в крае, что на фоне скандала с "политеховским" манежем и Сергеем Шубенковым вызвало неоднозначную реакцию у журналистов. Так, Сергей Зюзин пришел на стадион в футболке с надписью: "Губернатор! Спасай манеж и легкую атлетику Алтайского края".

Виктор Томенко вышел на поле и обратился к болельщикам, пообещав заниматься вопросами не только массового детского спорта.

"Но не только этими вопросами. Посмотрим на возможности помочь нашей команде и обеспечить интерес наших зрителей, преданных болельщиков. Я полагаю, что мы должны найти возможности, для того чтобы интерес к футболу на более высоком уровне вернулся к нам в Алтайский край, в город Барнаул. Дорогие друзья, желаю вам успешной игры, хороших эмоций и новых впечатлений", – сказал губернатор.

12 лет назад барнаульское "Динамо" единственный раз в своей истории вышло в ФНЛ в присутствии экс-главы региона Александра Карлина. Многие болельщики уверены: когда на матчи ходит губернатор – команда побеждает.

Следующий матч футболисты барнаульского "Динамо" проведут дома 17 августа против иркутского "Зенита". Игра начнется в 16:00 по местному времени.