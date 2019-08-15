Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском

Стала известна причина жесткой посадки А321 в городе Жуковском в Подмосковье. Борт "Уральских авиалиний", совершавший рейс Москва-Симферополь, сразу после взлета начал терять высоту из-за отказа двигателя. Как сообщает Росавиация, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Несколько птиц попало в двигатели, что едва не привело к катастрофе.

Экипаж принял экстренное решение совершить посадку на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Приземление происходило с убранными шасси и выключенными двигателями. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В результате аварийной посадки самолета госпитализировали 23 человека, в том числе беременную женщину и девять детей. Всего на борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.

Расследованием инцидента занялась спецкомиссия, в которую вошли представители Росавиации.

Руководство "Уральских авиалиний" уже заявило о правильности действий пилотов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил наградить экипаж госнаградами.

Между тем, КР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).