Депутаты Барнаула примут отставку Дугина 30 августа

Депутаты Барнаульской городской Думы рассмотрят вопрос об отставке с поста главы города Сергея Дугина на очередном заседании в пятницу, 30 августа. Об этом порталу Amic.ru сообщила председатель БГД Галина Буевич.

"Заявление Сергея Дугина об отставке по собственному желанию поступило в БГД 15 августа. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на очередном заседании, 30 августа. Внеочередных заседаний думы не планируется", – прокомментировала Буевич.

Также она уточнила, что сейчас в БГД опросным путем принимают решение о возложении обязанности по исполнению полномочий главы Барнаула на Вячеслава Франка. Его кандидатуру предложил губернатор региона Виктор Томенко. Только после этого он вступит в права врио.

По Уставу Барнаула именно депутаты принимают решение о назначении главы города, они же должны принимать его отставку. Очевидно, что решение поддержать отставку Дугина будет принято единогласно.

Напомним, Сергей Дугин написал заявление о сложении полномочий 15 августа 2019 года. Этот пост он занимал с 25 декабря 2015 года.