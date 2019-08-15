Австралийские ученые из университета Эдит Коуэн доказали, что употребление продуктов, которые насыщены флавоноидами, значительно снижает риск умереть от рака или сердечно-сосудистого заболевания, сообщает интернет-издание о науке naked-science.ru.

По результатам экспериментов они назвали оптимальной дневной нормой 500 мг флавоноидов. Такое их количество содержится в чашке чая, яблоке, апельсине, 100 граммах голубики или брокколи.

Особенно заметный эффект их приема наблюдаются у людей, зависимых от курения и потребления спиртного.

Они не нивелируют многократно увеличивающийся от никотина и алкоголя риск возникновения смертельного онкологического или сердечно-сосудистого заболевания, но значительно снижают его. Это объясняют противовоспалительными свойствами, а также помощью в работе кровеносных сосудов.

Флавоноиды – это класс растительных веществ, как правило, выступающий в качестве пигментов.