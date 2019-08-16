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Модные детки: где в Барнауле найти комфортную одежду для школьника по приятной цене

, ИА "Амител"
Форма для школьных занятий должна быть практичной и быть по душе не только родителям, но и детям – тогда учеба будет в радость

Новый учебный год начинается уже совсем скоро. С каждым днем все больше забот появляется и учеников, и у их родителей. Чтобы сделать подготовку к началу учебного года легче и приятнее, для вас в одном месте собраны магазины детской и подростковой одежды.

Для модников и модниц

Не только пиджаки и кардиганы являются важными атрибутами гардероба любого подростка. Не менее значимы стильные и практичные вещи, которые пригодятся для повседневных дел и отдыха. Юным модникам и модницам на помощь спешат отделы на втором этаже ТРЦ "Пионер" – H&M и Reserved. Магазины порадуют и широким ассортиментом, и приятно удивят ценами.

Для самых маленьких

Первоклассникам особенно важно 1 сентября выглядеть на отлично. Этот день они запомнят на всю жизнь, поэтому все должно быть продумано до мелочей. Букет для первой учительницы, рюкзачок со всеми принадлежностями, а главное – красивая и аккуратная форма. Ее с легкостью можно найти на третьем этаже ТРЦ "Пионер" в отделах StrekoZa и "Детский мир". Первый порадует вас скидками до 70%, а второй – большим выбором сопутствующих товаров.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Классический костюм, сдержанный, но очень милый сарафан с кружевным фартучком, белая блузка или рубашка с галстуком – неизменные атрибуты внешнего вида любого школьника. И хоть порой кажется, что все модели одинаковые – черно-белые и скучные – широкий ассортимент отделов "Мадагаскар", "Республика KIDS", "САША" (3 этаж ТРЦ "Пионер") и "Пеплос" (2 этаж) заставит вас посмотреть на школьную форму под другим углом. Классика на все времена, удобная и практичная, превратит любого мальчика в джентльмена, а любую девочку – в леди. В такой одежде даже учиться получается лучше и в удовольствие. К тому же, в отделах еще и акции действуют: например, в "Пеплосе" каждая третья вещь – за полцены.

 

Когда и на спорте, и на стиле

Занятия спортом не менее важны для детей, чем математика или рисование. Физкультура не только укрепляет организм, но и прекрасно избавляет от стрессов, помогая расслабиться и отдохнуть. А для того чтобы заниматься спортом с комфортом, нужна удобная спортивная одежда. Именно такую вы сможете найти в отделах Forward и SportHouse на третьем этаже ТРЦ "Пионер".

И еще один приятный бонус 

До 27 сентября 2019 года совершай покупки в ТРЦ "Пионер", регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета "Лента" вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже торгово-развлекательного центра ежедневно с 11:30 до 20:30 и приходи на розыгрыш 28 сентября 2019 года! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины – это и многое другое разыгрывают специально для любимых покупателей.

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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