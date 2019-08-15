Три с половиной года Сергей Дугин управлял Барнаулом. В четверг, 15 августа 2019 года он объявил о своей добровольной отставке с поста главы города, отметив, что это взвешенное решение, которое неоднократно обсуждал с губернатором. За время "правления" Дугина в архиве Amic.ru скопилась большая база фотографий главы города в работе. Мы выбрали лучшие и предлагаем вспомнить, каким он войдет в политическую историю краевой столицы.