Три с половиной года Сергей Дугин управлял Барнаулом. В четверг, 15 августа 2019 года он объявил о своей добровольной отставке с поста главы города, отметив, что это взвешенное решение, которое неоднократно обсуждал с губернатором. За время "правления" Дугина в архиве Amic.ru скопилась большая база фотографий главы города в работе. Мы выбрали лучшие и предлагаем вспомнить, каким он войдет в политическую историю краевой столицы.
Комментарии
Как в любом градоначальнике были и плюсы и минусы. Много сделано в городе. Еще больше надо еще сделать. За сделанное - спасибо. За не сделанное...
Не поклонник городской администрации, но надо признать, в городе стало намного чище, дороги лучше, заслуга Дугина , наверно, да.
Вы это на полном серьёзе или просто прикалываетесь ?!