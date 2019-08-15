Решение Сергея Дугина об отставке с поста главы Барнаула – его право. Но властям нужно оперативно подобрать нового кандидата на его место. Такое мнение высказал председатель парламента Алтайского края Александр Романенко.

"Сергей Иванович, помимо того, что руководитель, градоначальник, он ведь еще и просто человек. Наверное, это его право – решать свою дальнейшую судьбу. Уверен, что его сегодняшнее решение не обусловлено какими-то политическими, финансовыми неурядицами на работе. Все нормально, город живет, город развивается, выполняется производственная программа", – сказал Романенко.

Он уверен: депутаты БГД примут его отставку. Сейчас власти, депутаты и горожане будут "заниматься подбором достойной кандидатуры человека, который в перспективе возглавит нашу столицу".

Спикер АКЗС подчеркнул, что подбор градоначальника – серьезный вопрос, поскольку тому предстоит заниматься не только содержанием городского хозяйства, но и решать экономические вопросы.

"На территории города расположены многие краевые и федеральные организации и учреждения. Сюда направляются значительные средства в части реализации краевых программ. Поэтому градоначальник должен иметь хороший контакт с гражданами и со всеми структурами и организациями, расположенными в Барнауле. Это требует от человека развитых управленческих способностей", – добавил Александр Романенко.

Он призвал не затягивать с решением этого вопроса.

Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку 15 августа 2019 года. Он отработал на этом посту три с половиной года. Нового градоначальника будут выбирать депутаты Барнаульской думы из предложенных властями, партиями и народом кандидатов.