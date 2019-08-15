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Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Новости

Его право. Главный алтайский депутат об отставке мэра Барнаула Дугина

, ИА "Амител"
Александр Романенко призвал не затягивать с поисками нового кандидата на этот пост
Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Решение Сергея Дугина об отставке с поста главы Барнаула – его право. Но властям нужно оперативно подобрать нового кандидата на его место. Такое мнение высказал председатель парламента Алтайского края Александр Романенко.

"Сергей Иванович, помимо того, что руководитель, градоначальник, он ведь еще и просто человек. Наверное, это его право – решать свою дальнейшую судьбу. Уверен, что его сегодняшнее решение не обусловлено какими-то политическими, финансовыми неурядицами на работе. Все нормально, город живет, город развивается, выполняется производственная программа", – сказал Романенко.

Он уверен: депутаты БГД примут его отставку. Сейчас власти, депутаты и горожане будут "заниматься подбором достойной кандидатуры человека, который в перспективе возглавит нашу столицу".

Спикер АКЗС подчеркнул, что подбор градоначальника – серьезный вопрос, поскольку тому предстоит заниматься не только содержанием городского хозяйства, но и решать экономические вопросы.

"На территории города расположены многие краевые и федеральные организации и учреждения. Сюда направляются значительные средства в части реализации краевых программ. Поэтому градоначальник должен иметь хороший контакт с гражданами и со всеми структурами и организациями, расположенными в Барнауле. Это требует от человека развитых управленческих способностей", – добавил Александр Романенко.

Он призвал не затягивать с решением этого вопроса.

Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку 15 августа 2019 года. Он отработал на этом посту три с половиной года. Нового градоначальника будут выбирать депутаты Барнаульской думы из предложенных властями, партиями и народом кандидатов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.08.2019 16:38
Гость

Сейчас власти, депутаты и горожане будут "заниматься подбором достойной кандидатуры человека, который в перспективе возглавит нашу столицу".(А.Романенко)

Странно, в последни годы все градоначальники "достойные люди", тогда почему против них возбуждались уголовные дела?!

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15.08.2019 17:57
- гость -

А почему депутаты подбирают нам мэра, а не сами люди ??.

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15.08.2019 18:14
- гость -

17:57, люди не заслужили себе мэра выбирать. Вон в Москве люди решили своих депутатов выбрать так их дубинками бьют.

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