Телеканал ТНТ и шоу "ТАНЦЫ" 24 августа проведут танцевальный фестиваль, который состоится на площади Сахарова и продлится 8 часов. Подобное мероприятие пройдет в 20 российских городах.

Цель проекта – доказать, что именно Барнаул достоин носить звание танцевальной столицы, и показать танец, который без слов расскажет о нашем городе на всю Россию. В Барнаул приедет участник шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Александра Смирнова.

Ровно в 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, в которой могут принять участие все желающие – и профессионалы, и любители. Победителем в ней станет город, жители которого будут танцевать дольше всех. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут в танце. Если на сцене в какой-то момент станет пусто – время остановится.

Дополнительно поддержать Барнаул можно, выложив в день фестиваля, 24 августа, в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТБАРНАУЛ – каждое видео принесет баллы.

По ходу фестиваля московская студия будет вести подсчет в турнирной таблице. Дополнительные баллы мы можем получить и от гостей студии – топовых звезд ТНТ, которые будут оценивать и комментировать танцы городов.