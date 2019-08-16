Алтайские справороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула

Вернуть в Барнауле выборы мэра – с таким предложением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алтайского края. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Полагаем, что всенародное избрание главы Барнаула всецело будет отвечать природе и сущности местного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению, обеспечит больший уровень легитимности мэра, поддержку его деятельности жителями города, с одновременным увеличением ответственности градоначальника перед горожанами, позволит максимально полно учитывать интересы барнаульцев", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ был внесен на рассмотрение в АКЗС на фоне отставки главы города Сергея Дугина, о которой он объявил 15 августа 2019 года.

Справороссы уже неоднократно заявляли, что глава краевой столицы должен избираться народом. Сейчас решение о назначении принимают депутаты БГД, их голосованию предшествует конкурс, на который выдвигаются несколько кандидатов. Всенародные выборы в городе отменили в 2010 году.

"Назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность – они оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами, либо, как сейчас, посреди масштабных коммунально-дорожных работ и подготовки города к зиме уходят в отставку, хотя еще совсем недавно никуда вроде бы не собирались", – заявил глава фракции Александр Молотов.

Предыдущие попытки "Справедливой России" вернуть выборы не увенчались успехом.