Алтайские справороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула

Вернуть в Барнауле выборы мэра – с таким предложением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алтайского края. Подробности сообщает пресс-служба партии.
"Полагаем, что всенародное избрание главы Барнаула всецело будет отвечать природе и сущности местного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению, обеспечит больший уровень легитимности мэра, поддержку его деятельности жителями города, с одновременным увеличением ответственности градоначальника перед горожанами, позволит максимально полно учитывать интересы барнаульцев", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Документ был внесен на рассмотрение в АКЗС на фоне отставки главы города Сергея Дугина, о которой он объявил 15 августа 2019 года.
Справороссы уже неоднократно заявляли, что глава краевой столицы должен избираться народом. Сейчас решение о назначении принимают депутаты БГД, их голосованию предшествует конкурс, на который выдвигаются несколько кандидатов. Всенародные выборы в городе отменили в 2010 году.
"Назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность – они оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами, либо, как сейчас, посреди масштабных коммунально-дорожных работ и подготовки города к зиме уходят в отставку, хотя еще совсем недавно никуда вроде бы не собирались", – заявил глава фракции Александр Молотов.
Предыдущие попытки "Справедливой России" вернуть выборы не увенчались успехом.
Комментарии
Без мэра едроса с вырубкой деревьев и перекладыванием плитки придется завязать. Они этого не позволят.
Я за выборы!
Раз уж мы целого ПРЕЗИДЕНТА выбираем, то почему мы не выбираем всего-то мера?
а разве в Барнауле есть должность мэра...
у нас так сказать глава администрации )))
Вернуть в Барнауле выборы мэра – с таким предложением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алтайского края
для начала было-бы неплохо изменить устав города и вернуть в него должность мэра...
Митенька, вам кого по телевизору покажут, хоть Вову, хоть неДимона, так вы всё бросаете и бегом на участок за него голосовать. С мэром так не получится, так как результат его работы сразу виден, а пихать его в телевизор и тратить кучу денег это дорого.
Назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры...заявил глава фракции Александр Молотов.
чего взять с дитя перестройки
а изучал бы Саша научный коммунизм на юрфаке, то он бы знал что государство есть диктатура правящего класса, партия есть авангард класса и он бы не удивлялся почему сити-менеджер назначается послушным единороссовским большинством )))
Выборы однозначно !!! назначенцы нам ненужны !!!