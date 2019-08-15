Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы Барнаула

Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы города Барнаула. Такое решение в четверг, 15 августа, в соответствие с Уставом городского округа-города принято депутатами Барнаульской городской Думы в связи с отставкой по собственному желанию главы города Барнаула Сергея Дугина.

Депутаты поддержали предложение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как сообщили в аппарате Барнаульской городской Думы голосование проводилось опросным путем. В нем приняли участие представители всех фракций, всего проголосовало 34 депутата (32 — "за", 2 — воздержались). Решение о поддержке кандидатуры Вячеслава Франка было принято большинством голосов. Оно вступает в силу с момента принятия.

Утром 15 августа Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Тогда эта должность называлась иначе – глава администрации города, или сити-менеджер. Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД.

Официально отставку Сергея Дугина депутаты Думы рассмотрят на ближайшей сессии, которая назначена на 30 августа.