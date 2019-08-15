Руководитель Росавиации Александр Нерадько назвал верным решение экипажа посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле без шасси, сообщает "Коммерсантъ".

По словам Нерадько, пилоты заслуживают представления к высоким государственным наградам. Они выбрали правильное решение, хотя согласно инструкции пилоты должны были совершать посадку с выпущенными шасси.

"После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне, и экипаж принял очень профессиональное и единственно верное в этой ситуации решение", – сказал Александр Нерадько журналистам.

Глава ведомства не видит оснований для внеплановой проверки авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер. По итогам расследования ЧП будут определены дальнейшие шаги по повышению орнитологического обеспечения безопасности полетов.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них дети.