Более 20 предприятий и фермерских сыроварен представят свою продукцию на фестивале "Дни алтайского сыра", который состоится в краевой столице 24 августа текущего года. Это будут как новые, эксклюзивные виды сыров, так и любимые многими бренды. В число участников войдет и фермер из с. Солонешное, известный как "Веселый молочник", Джастас Уолкер: он совсем недавно занялся производством сыра и впервые представит его широкой публике.

Специально для фестиваля более 10 кафе и ресторанов краевой столицы разработали сырные блюда, которые гости праздника смогут попробовать на мероприятии.

Кроме того, на фестивале будет проходить конкурс поваров Cheese a le chef*. Посетители смогут принять участие в оценке конкурсных блюд и выбрать повара, которому достанется приз зрительских симпатий.





"Еще одной гастрономической "фишкой" фестиваля станет образовательная дегустационная программа "Сырная ассамблея". Здесь можно будет не только попробовать сыр, но и послушать профессионалов – представителей НИИ сыроделия, которые расскажут об особенностях разных видов сыров и помогут открыть новые грани культуры потребления этого продукта", – поясняет организатор фестиваля и руководитель проектов продюсерского центра "Квадрат" Татьяна Потапова.



А те, кто пройдут сырный квест, получат вкусные подарки от производителей – участников праздника.

Завершится мероприятие на площади концертом группы "25 кадр". Но развлекательная программа сырного фестиваля на этом не закончится: она продолжится гала-ужином "О сыре и Сибири" в ресторане LEXX*. Здесь шеф-повара Евгений Баранников, Сергей Тернов и Евгений Петенёв приготовят специальное сырное меню, об особенностях которого сами расскажут гостям. Билеты на гала-ужин можно купить в ресторане.



Напомним, фестиваль "Дни алтайского сыра" будет проходить в Барнауле 24 августа 2019 года на пл. Ветеранов (нулевой километр) с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Организаторы: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр "Квадрат", при поддержке администрации города Барнаула.

Информационные партнеры: Новое Радио Барнаул, портал Amic.ru.

*Чиз а ле чиф, ЛЕКС – прим. ред.