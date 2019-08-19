В крупную автомобильную компанию требуется специалист по установке и тонировке автомобильных стекол. Заработная плата – до 40 000 рублей в месяц.

Более подробная информация: г. Барнаул, 3-й Балтийский проезд, д. 8, тел.: 8-913-001-83-84